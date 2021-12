Helene Fischer: Jaa, ihr Weihnachtsbaby ist schon da!

Tatsächlich könnte der Zeitpunkt kaum besser sein. Helene hat ihre Auftritte mit Baby-Bäuchlein in ihrer ZDF-Doku "Helene Fischer – Im Rausch der Sinne", in Kai Pflaumes Quizsendung "Klein gegen Groß", bei "Wetten, dass ..?" und in einer eigenen Helene-Show von Stefan Raab absolviert. Zwar läuft am 11. Dezember noch die VOX-Doku "Helene Fischer. 15 Jahre im Rausch des Erfolgs" (20.15 Uhr), in der auch ihre Vertraute Barbara Schöneberger zu Wort kommt, doch dies ist eine Aufzeichnung. Helene könnte sich derweil mit ihrem Liebsten Thomas Seitel und ihrem neuen Familienmitglied in ihre Villa am See zurückzuziehen.

Und bestimmt würde sie ihr erstes Weihnachtsfest zu dritt liebevoll planen wollen. "Ich mag es echt gerne sehr kitschig und sehr weihnachtlich. Also ich bin total für Weihnachten zu haben. Ich liebe es, zu Hause zu dekorieren, in der Küche zu stehen, Plätzchen zu backen und so", verriet sie einst. Und ein Ritual, das in vielen Familien stattfindet: "Wir singen jedes Jahr zu Weihnachten Lieder." In diesem Jahr sicherlich auch Kinderlieder.

