Helene Fischer: Jaa, im Herbst ist soweit!

Es war eine Pause, die sich angefühlt hat wie eine Ewigkeit. Doch jetzt bahnt sich bei Helene Fischer (36) eine sensationelle Überraschung an. Es wird der Herbst der Hoffnung. Für die Fans, für ihren Ex Florian Silbereisen (39) – und vielleicht sogar für die Liebe…

Die Sehnsucht ist riesig. Seit Helene Fischer verkündete, dass sie sich eine Auszeit nimmt, gibt es für ihre Anhänger nur eine Frage: Wann gibt es Neues von unserer Schlagerkönigin? Jetzt ist es endlich soweit! Die guten Nachrichten überschlagen sich geradezu – und dabei spielt auch Flori eine große Rolle!

Helene Fischer hat eine süße Überraschung

Denn wie vor Kurzem bekannt wurde, soll die Blondine an einem neuen Album arbeiten. Und wo könnte Helene dafür am besten die Werbetrommel rühren? Natürlich bei ihrem Ex-Freund Florian! Der wird voraussichtlich das nächste Mal mit seiner Sow "Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum" im TV zu sehen sein, wo sicher auch Künstler ihre Songs präsentieren, die neue Musik am Start haben.