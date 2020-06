Helene Fischer: Jaa, jetzt ist alles anders!

Reddit this

Wie schön! Die letzten Wochen musste sich Helene Fischer immer wieder einer Reihe von Anfeindungen via Instagram stellen! Doch jetzt die überraschende Wende!

Helene Fischer wird angegriffen

Obwohl eigentlich auf eine riesige Fan-Base blicken kann, wurde die für ihre Auszeit von einigen ihrer Anhänger immer wieder via auf das Übelste beleidigt. So wetterte unter anderem ein wütender Follower unter ihrem letzten Post: "Nach meiner Meinung nach überheblich zum Erbrechen, dass es zum Lachen ist." Autsch! Definitiv harte Worte, die an Helene sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Doch wie es scheint, hat sich das Blatt mittlerweile wieder etwas gewandelt...

Helenes Fans sind nicht mehr böse

Auch wenn unter Helenes letztem Post eine Reihe von Negativ-Kommentaren zu finden sind, wird die Beauty in den letzten Tagen wieder mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet. So ist zu lesen: "Du bist mein Idol" sowie "Echt toll und schön Frau". Haben sich die Gemüter ihrer Fans also endlich wieder beruhigt? Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es bei Helene weiter geht. Wir können jedenfalls gespannt sein...

