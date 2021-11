Helene Fischer: Jaa, jetzt ist es raus!

Wie Helene Fischer nun bei "Klein gegen Groß, Das unglaubliche Duell" berichtet, ist sie schon jetzt voller Vorfreude, wenn sie im nächsten Jahr an ihre geplanten Bühnenauftritte denkt. So schwärmt sie: "Ja, absolut wird das alles toppen. Denn ich weiß, dass wir uns da sehr viel und sehr große Mühe geben werden, da wirklich eine fulminante und spektakuläre Show auf die Beine zu bringen." Sie ergänzt: "Aber das Schönste wird eigentlich für mich sein nach dieser langen Zeit des Nicht-auf-der-Bühne-Stehens und mit all diesen schönen Erlebnissen und Erfahrungen, die ich dann bis dann gesammelt habe, nicht nur musikalisch, sondern eben auch privater Natur, dann ist das, glaube ich, für mich, das wird die höchste Erfüllung sein, an diesem Tag dann auf dieser Bühne zu stehen." Mehr Begeisterung geht wohl kaum! Klingt ganz danach, als wenn auf Helene und ihre Fans ein paar magische Zeiten zukommen...