Helene Fischer: Jaa, jetzt ist ihr Glück perfekt!

Am Wochenende hatten die Anhänger von Helene Fischer die Möglichkeit, die schönten Momente von Helenes Karriere, in einer TV-Doku über die Schlagerqueen zu verfolgen. Für alle eingefleischten Schlagerbegeisterten ein unverzichtbares Ereignis! Aber nicht nur die Helene-Community zeigt sich von der Doku sichtlich begeistert! Auch Helene ließ ihrer Freude über das Format freien Lauf. Sie erklärt in einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts: "(...) Was für unglaubliche Meilensteine, verbunden mit Erinnerungen, die tief in meinem Herz verankert sind. Ich hatte permanent Gänsehaut! Vielen Dank (...)." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Helene ist einfach hin und weg! Und auch ihre Follower können ihr nur beipflichten. So kommentieren sie: "Hallo du schöner Mensch, ich freu mich schon so sehr auf die Doku" sowie "Danke, dass ich dich seit 13 Jahren begleiten darf." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum...