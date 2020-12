Helene Fischer: Jaaa, endlich bricht sie ihr schweigen!

Familie ist ein großes Thema für Helene, die wahnsinnig an ihren Eltern und ihrer Schwester hängt. Seit zwei Jahren bilden sie und ihr Partner Thomas Seitel (35) ihre eigene kleine Familie. Mit dem Wunsch, sie zu vergrößern? Helene betont in „Bild“: „Kinder sind unsere Zukunft, unsere Hoffnung und gleichzeitig sind sie so verletzlich und auf uns angewiesen.“

Auch über ihren privaten Alltag sprach sie zuletzt ganz offen. In der Nähe von München, direkt am Ammersee, bauen Thomas und sie ihr Traumhaus. Hier möchte sie ein ganz normales Leben führen. So wie bisher in ihrer beruflichen Auszeit. Dann lebt sie wie jeder andere auch: „Ich mache natürlich meinen Sport. Ich habe mal Zeit gehabt, um auch in der Küche zu stehen, ganz viel zu kochen und vieles auszuprobieren. Viele normale Dinge, und ich habe das einfach sehr genossen.“

Aber wie sieht die Zukunft von Helene Fischer und Thomas Seitel aus?

Die zwei vergangenen Jahre mit ihrem Akrobaten waren kein Spaziergang. Doch Helene hält an ihrer Beziehung fest. Sie zeigt ihren ehemaligen Tournee-Mitarbeiter zwar nicht (mehr) auf der großen Bühne, dafür aber plakativ am Hals. In Form einer Liebeskette. Denn ein großes goldenes „T“ ist dort zu sehen. Wie süß! Helene schwärmt: „Er ist fürsorglich, liebevoll. Er ist wundervoll zu mir, es passt. Mit ihm kann ich mir alles vorstellen!“

Auch beruflich könnte Thomas ein Teil ihrer Zukunft sein. Schon vor längerer Zeit träumte der Schlagerstar davon, mit ihm aufzutreten: „Wie toll ist es, dass man gemeinsam auf die Bühne gehen kann!“ Nun wird es konkreter. „Wir schieben jetzt alles an und planen für das nächste Jahr“, sagt sie. Das klingt doch super!

