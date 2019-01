Es wird nicht ruhig bei ! Kurz vor Weihnachten verkündeten Helene Fischer und ihr trauriges Beziehungs-Aus. Die beiden gaben ihrer Liebe nach zehn gemeinsamen Jahre keine Chance mehr. Wie Helene damals erklärte, habe sie bereits in Thomas Seitel einen neuen Mann fürs Leben gefunden. Kein Wunder somit, dass die neuste Nachricht der bei ihren Fans für besonders viel Aufsehen sorgt...

Helene Fischer: Liebes-Nachricht an Thomas Seitel?

In ihrem " "-Account teilt Helene nun ein Video mit ihren Fans, welches verschiedene Einblicke in ihre Tournee im vergangen Jahr gibt. Im Hintergrund ist die Liebes-Ballade der Schlagerkönigin "Nur mit dir" zu hören. So heißt es in dem Lied: "(...) Nur mit dir möcht ich die Welt von oben sehen. Nur mit dir möcht ich auf allen Gipfeln stehen. Alles würde ich mit dir riskieren. Zusammen kann uns beiden nichts passieren. Für alle Zeit bist du ein Teil von mir. Liebe ist unendlich. Nur mit dir. (...)". Dazu kommentiert Helene: "Dankbar". Das bei so viel Gefühl vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: "Sind die Worte an Thomas gerichtet?"

Helenes Fans sind begeistert

Ob Helene ihren Post dafür nutzt, um ihrem Thomas eine öffentliche Liebeserklärung zu machen, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch, ihren Fans scheint das Video zu gefallen. So kommentieren diese: "Ich danke dir für dieses unfassbare Jahr! Bin so dankbar für die Momente, die du uns geschenkt hast. Freu mich schon auf das Jahr 2k19 mit dir!" sowie "Wünsche dir Helene alles Gute und Liebe für das neue Jahr 2019. " Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!