Helene Fischer: Jetzt lässt sie für ihre Fans die Bombe platzen!

Welch tolle Neuigkeit für alle Helene Fans! Erst Ende Juli mussten alle Schlager-Begeisterten den traurigen Abschied von ihrem Idol verkraften. Helene verabschiedete sich bei ihren treuen Anhängern in den wohlverdienten Sommerurlaub. Doch jetzt die schöne Nachricht...

Helene Fischer startet in die nächste Tour-Runde

Wie Helene nun via " " verkündet, startet sie mit ihrer Crew nun in die nächste Tour-Runde. So sie postet ein Bild dazu, welches sie mit ihrem Team zeigt. Helene kommentiert: "Es geht wieder los." Die Probentage sind vorbei, jetzt geht es nach intensiven Vorbereitungen, Muskelkater und purer Vorfreude in die finale Runde! Wir können‘s kaum erwarten für euch die letzten 10 Shows zu spielen! Wir sind zurück!!! Let‘s do this guys." Das diese -Bombe nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Helene Fischer: Ihre Fans sind begeistert!

Wie unter Helenes Post deutlich wird, sind ihre Fans schon jetzt wieder im absoluten Helene-Fieber! So kommentieren diese den Post der Schönheit mit einer Vielzahl von Komplimenten wie: "Noch drei Tage ich bin jetzt schon aufgeregt" sowie "Ich freue mich schon sooooo riesig drauf". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum...