Helene Fischer: Jetzt lüftet Maite Kelly ihr süßes Geheimnis

So berichtet Maite nun über die gemeinsame Zusammenarbeit bei "Volle Kanne Service": "Es war magisch, es war magisch. Ich habe die Nachricht bekommen, dass ich mit ihr ein Duett singen soll und ich wusste nicht, welchen Song sie mit mir aufnehmen wollte." Maite ergänzt: "Dann kam der Anruf von Manager von Helene Fischer, dass sie gerne 'Liebe lohnt sich' mit mir singen wollte. Und ich hätte nie gedacht, dass zwei Frauen diese Message zusammen singen, und dann war das erste, was ich sagte: 'Oh god, Jesus – smart girl, die ist schlau!' Und dann habe ich sofort gewusst, das ist so eine starke Message, wenn Frauen, zwei Frauen 'Liebe lohnt sich' singen." Maite fügt abschließend hinzu: "Wir haben, glaube ich, nur ein Mal geprobt, und dann sagte Helene: 'Maite, ich weiß, ich freu mich so, es wird so schön!' Und es war magical – es war magical. Aber wir mögen uns auch so sehr." Wow! Was für ein intimer Einblick in die Freundschaft von Helene und Maite! Ob Maite in der nächsten Zeit wohl noch mehr süße Geheimnisse über Helene ausplaudert? Wir können gespannt sein ...