Helene Fischer: Jetzt lüftet sie IHR süßes Geheimnis!

Obwohl sich nach ihrer großen -Tour in ihre wohlverdiente Pause verabschiedete, überrascht die ihre Fans nun mit einer liebevollen Aussage...

Helene Fischer: Liebes-Krise mit Florian wegen DIESES Mannes?

Helene Fischer ist voller Vorfreude

Wie Helene nun via " " berichtet, kann sie es schon jetzt kaum abwarten, wieder auf der Bühne zu stehen. So kommentiert sie ihren jüngsten Post mit den Worten: "Mittwoch! Ich hab‘ Spaß! Bereite mich auf meine Show vor und bin voller Vorfreude darauf." Welch tolle Botschaft! Das so viel Freude von ihren treuen Followers nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Helene Fischer sind aus dem Häuschen

Wie unter Helenes Post deutlich wird, hat sie mit ihren Worten bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Helene, bleib einfach sooo wie Du bist! Du bereitest Uns mit deiner Musik soo viel Freude!" sowie "Vorfreude ist die schönste Freude! Und ich bin sicher: Ganz, ganz viele sind schon genau so gespannt darauf!" Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum!