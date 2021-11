Helene Fischer: Jetzt lüftet sie ihr süßestes Geheimnis!

Wie Helene Fischer nun bei ihrer Show "Helene Fischer, Ein Abend im Rausch" berichtete, ist es einer ihrer größten Wünsche, ein Instrument zu erlernen. So offenbart sie auf die Frage, ob sie ein Musikinstrument spielen könnte: "Noch nicht. Also ich habe mein Instrument, meine Stimme, aber ich bin drauf und dran, das zu erlernen. Mal gucken, ob es dann irgendwann mich dann auch am Instrument gibt. Ich verrate noch nicht, welches, ich muss erst mal üben." Wow! Was für ein zuckersüßes Geheimnis, welches Helene mit dieser Aussage einfach lüftet! Für welches Musikinstrument sich die Sängerin wohl entscheiden wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...