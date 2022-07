Helene Fischer: Jetzt macht ihr die Ex-Verlobte von Thomas einen Strich durch die Rechnung

Und die Schatten – sie tragen einen Namen: Anelia Janeva (37)! Die rassige Rothaarige ist die Ex-Verlobte von Tänzer Thomas und gehörte auch als Fotografin und Make-Up Expertin zu Helenes Team – bis Thomas sie nach neun Jahren Beziehung für die Sängerin eiskalt abservierte.

Anelia war es, die das Bild im sexy Glitzerdress von Helene schoss, mit dem die Veranstaltungsagentur "Leutgeb Entertainment" jetzt für die Mega-Konzerte in München am 20. August und in Bad Hofgastein am 1. Oktober wirbt! Darunter steht dick und fett der Name der schönen Fotografin. Ein Schock für Helene, dass ihre Rivalin plötzlich wieder so unübersehbar in ihrem Leben mitmischt?

Fans fragen sich: Warum wurde gerade dieses Foto, das schon fünf Jahre alt ist, vom Veranstalter ausgewählt? Ein Versehen? Oder will ihr absichtlich jemand etwas Böses und alte Wunden aufreißen? Manche Helene-Anhänger haben da aber noch eine ganz andere Theorie: Wäre es möglich, dass ihr Thomas sogar für seine Ex Anelia und ihr Foto ein gutes Wort eingelegt hat – vielleicht auch, weil er es ihr als Wiedergutmachung versprochen haben könnte? Das wäre eine herbe Klatsche für Helene – und ein mieser Verrat für ihr junges Familienglück, nach dem sie sich so sehnte ...