Helene Fischer: Jetzt muss Mama ein Machtwort sprechen

Deshalb muss sich nun wohl ihre Mama Maria einschalten und ein Machtwort sprechen. Schon 2012 sorgte sie sich so sehr um ihre Tochter, dass sie sie in der Dokumentation „Allein im Licht“ eindringlich bat: „Liebes, ich bitte dich als Mutter … Bitte, Gesundheit ist das Wichtigste!“ Der 57-Jährigen dürfte es gar nicht gefallen, dass ihre Tochter sich so viel zumutet und nicht auf ihren Körper hört. Ob sie Helene wohl zur Vernunft bringen kann?