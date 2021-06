Helene Fischer: Jetzt wird es richtig bitter

Helene Fischer & Thomas Seitel

Ihre neue Luxus-Bleibe ist ein Trümmerhaufen

Die Sonne geht langsam unter, Helene blickt glücklich und zufrieden über den See, Schatz Thomas an ihrer Seite … So schön hätte das Sommerglück der Sängerin in ihrem neuen Zuhause am Ammersee aussehen können. Doch das Traumanwesen, das sie seit Jahren plant, wird und wird nicht fertig. Noch schlimmer: Immer wieder flutet Wasser die Baustelle.