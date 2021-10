Helene Fischer: Jetzt wird es richtig schmutzig!

Die meisten Frauen wollen erst mal allein und ungestört mit ihrem Liebsten auf Wolke sieben schweben, wenn aus der heimlichen Hoffnung freudige Gewissheit wird. Und je prominenter die werdende Mama ist, desto mehr Wert dürfte sie darauf legen, ihr frisches Baby-Glück so lange es geht privat zu genießen. Gewiss hatte auch Helene einen Plan, wie sie die frohe Botschaft mit ihren Fans teilt. Doch bevor es dazu kommen konnte, vermeldete die "Bild"-Zeitung in großen Lettern: "Helene Fischer ist schwanger!"

Offenbar wurde die Schlagerqueen, die gerade nach langer Auszeit mit einem neuen Album ihr Comeback feiert, von der Enthüllung kalt erwischt. Jedenfalls brauchte sie mehrere Stunden, bis sie sich in eigener Sache zu Wort meldete – um dann aber kein Blatt vor den Mund zu nehmen. "Ich habe etwas gebraucht, um zu überlegen, wie ich mit der momentanen Situation umgehen will", schreibt sie laut auf Instagram, und man muss nicht zwischen den Zeilen lesen, um ihren bitteren Schmerz zu spüren. "Ihr wisst, dass ich mein Privatleben zum Schutz schon immer unter Verschluss gehalten habe (...) Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht."