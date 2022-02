Helene Fischer: Jetzt zahlt sie einen hohen Preis!

"Ich finde es echt nicht gut, was sie mit ihren Fans macht. Alle warten auf mehr Infos von ihrer kleinen Familie. Es gehört einfach zu ihrer Kariere dazu", wetterte erst neulich ein wütender Fan via "Instagram" und schoss damit wieder scharf gegen die Sängerin. Scheinbar steht er mit dieser Meinung nicht alleine da. So wurde nämlich nun bekannt gegeben, dass Helenes Schlagerkollege Frank Zander die Beauty von ihrem Thron geschupst hat und mit seiner neuen Doppel-CD "Meine coolsten Hits" die Charts stürmte und direkt auf Platz eins einstieg. Für Frank sicherlich ein ganz besonderer Moment. Doch Helene wird dieser Tatsache bestimmt mit Argwohnen entgegen blicken. Ist das der Preis, den sie dafür zahlen muss, dass sie ihren Fans aktuell die kalte Schulter zeigt?