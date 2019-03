Helene Fischer: Jubel-News aus ihrer Auszeit!

Endlich steht sie zu ihrer neuen Liebe! Lange hat sich und ihren neuen Partner versteckt. Vielleicht waren die Gefühle der Sängerin für den Akrobaten Thomas Seitel noch zu frisch. Dabei hatte ihr Ex-Freund (37) längst seinen Segen gegeben: „Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche.“ Und ja, diese besagten Fotos gibt es jetzt!

Helene Fischer und Thomas Seitel zeigen sich öffentlich

Es sind romantische Szenen an einem Februarabend in Bayern: Das verliebte Paar schlendert Arm in Arm durch die Münchener Innenstadt. Sie wirken glücklich, entspannt, genießen die Nähe. Zuvor haben die beiden gemeinsam in einem angesagten Restaurant zu Abend gegessen.

Auf dem Weg ins Parkhaus halten Helene und Thomas vor dem Schaufenster eines Juweliers an. Hoppla, planen sie etwa schon den nächsten Schritt? Interessiert schauen sie sich die Luxusuhren, Handtaschen und den schönen Schmuck an. Kann ja nicht schaden, wenn Thomas ganz genau weiß, was seiner Liebsten gut gefällt.

Planen Helene und Thomas den nächsten Schritt?

Aus seinem Umfeld heißt es, dass der Akrobat alles tun würde, um Helene Fischer glücklich zu sehen. Schließlich sei sie die Frau, mit der er seine Zukunft verbringen möchte. Gemeinsam genießen die zwei Helenes berufliche Auszeit in vollen Zügen, erholen sich in ihrer Luxus-Wohnung in der Nähe des Ammersees.

Helene Fischer: Baby-Geheimnis gelüftet!

Vielleicht hat er einfach mehr Zeit für sie als Florian. Der war oft mit seiner Karriere beschäftigt. Viel Zweisamkeit war in den zehn Jahren ihrer Beziehung anscheinend nicht möglich. Bei ist jetzt alles anders. Mit ihm war es offenbar eine Überraschungsliebe. Und offenbar meinen es die beiden ernst miteinander...