Helene Fischer: Schluss mit den Geheimnissen! Die Bombe ist geplatzt

Das vergangene Jahr war für extrem turbulent. Sie tourte nicht nur durch Deutschlands größte Stadien, sondern trennte sich auch von ihrem Langzeit-Freund . Kein Tag verging, an dem es keine Schlagzeilen über das Liebes-Aus gab. Die ganzen Strapazen gingen an der sonst so taffen Sängerin nicht spurlos vorbei. Sie verordnete sich selbst eine Auszeit.

Helene Fischer feiert ihr großes Comeback

Helene zog sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Bis auf eine paar Privatfeiern, stand sie nicht mehr auf der Bühne. Viele Fans vermissten ihr Idol. Doch jetzt können sie endlich wieder aufatmen! Die "BILD"-Zeitung berichtet, dass Helene am 4. April 2020 endlich wieder ein Konzert für jedermann spielt - eineinhalb Jahre nach ihrer Stadion-Tour. Zum Abschluss der Wintersport-Saison wird sie in Bad Hofgastein auftreten. Der Termin soll heute offiziell in Wien verkündet werden.

Der Ticketverkauf beginnt am 11. September um 9 Uhr bei www.oeticket.com, www.eventim.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist!

