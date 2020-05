Helene Fischer: Jubel-News! Die Glückwünsche häufen sich!

Jubel- bei ! Während ihrer Auszeit ereilt Helene Fischer nun eine zuckersüße Nachricht!

Helenes Fans sind ihr immer treu

Das Helene Fischer auf eine riesige Fan-Base blicken kann, ist definitiv nichts Neues. Egal wo die erscheint, die Fan-Herzen sind ihr sicher! Aber auch während ihrer Auszeit bleibt Helene ihre Community treu! So posten ihre Follower nach wie vor eine Vielzahl von Kommentaren unter Helenes letzten -Post, der bereits neun Monate zurück liegt. Einer der jüngsten Fan-Kommentare wird Helene nun jedoch ganz besonders freuen!

Helene ereilen süße Glückwünsche

Wie unter dem Post der Sängerin deutlich wird, hat ihre Community, trotz Helenes Auszeit, einen ganz besonderen Moment nicht vergessen: Helenes Bühnen-Jubiläum! So ist zu lesen: "Alles Gute zum Jubiläum! Wahnsinn, dass du schon vor 15 Jahren deinen ersten Auftritt bei Flo hattest! Die Zeit vergeht. Und jetzt bist du einfach einer der größten weltweit und dennoch bist du am Boden geblieben und arbeitest hart weiter! Ich wünsche dir noch eine schöne Wohlverdiente Pause mit all deinen Liebsten!" Wow! Was für eine rührende Botschaft! Ob Helene ihren großen Tag wohl gefeiert hat?

