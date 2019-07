Helene Fischer: Jubel-News! Ihre Fans sind aus dem Häuschen!

Bei ist mächtig was los. Während es in den letzten Monaten eher still um die Schlagerkönigin war uns sie ihre wohlverdiente Auszeit genoss, war die in den letzten Wochen des Öfteren dabei zu sehen, wie sie für private Auftritte auf die Bühne zurückkehrte. So auch jetzt...

Helene Fischer singt für Daimler Mitarbeiter

Vergangen Samstag kamen alle Daimler Mitarbeiter in den Genuss, Helene Fischer live und in Farbe zu bewundern. Für ein Privatkonzert im Daimler Werk Wörth ließ Helene alle Fan-Herzen höherschlagen und legte einen absoluten Wow-Auftritt hin. Doch während sich Helene bei ihren Bühnen-Shows meist in sexy Outfits zeigte, hüllte die Beauty für den Auftritt ihren Hammer-Body in ein schlichtes schwarzes Top und eine knallpinke High-Waist-Hose. Für ihre Fans jedoch kein Grund, um Trübsal zu blasen…

Die Fans von Helene sind aus dem Häuschen

Wie kurz nach dem Auftritt von Helene Fischer via Social Media deutlich wird, waren ihre Anhänger von der Performance ihres Idols absolut begeistert. So ist zu lesen: "Balsam für die Seele, Du sagst es. Nun sind unsere Herzen wieder mit tollen Erinnerungen gefüllt" sowie "Einfach ein so schöner Abend gewesen." Wann Helene ihre Fans wohl das nächste Mal die Ehre geben wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!