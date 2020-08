Helene Fischer: Jubel-News! Mit 36 Jahren ist ihr Glück perfekt!

Pünktlich zu ihrem 36. Geburtstag hat Helene für ihre Fans zumindest eine Jubel-News parat. So wurde nun in dem Fan-Shop der Beauty via Facebook verkündet, dass dieser im Herbst in neuem Glanz erstrahlen soll: "Der neugestaltete Shop wird dann im neuen Look ab Herbst 2020 wieder erreichbar sein." Wie es scheint, soll dieser für das neue Album von Helene vollkommen neu designet werden, welches noch in diesem Jahr erscheinen wird! Was für wundervolle Neuigkeiten! Wann Helene ihr neues Album wohl das erste Mal in live vorstellen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!