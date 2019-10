Reddit this

Helene Fischer: Enthüllt! In 2 Monaten ist es soweit

Lange Zeit war es ruhig um ! Nach ihrer großen Stadion-Tour gönnte sich die Schlagersängerin eine wohlverdiente Auszeit. Bis auf ein paar private Auftritte zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. Bis jetzt...

Helene Fischer und Robbie Williams machen gemeinsame Sache

Helene hat nämlich ein Duett mit niemand Geringeren als Weltstar aufgenommen. Auf seinem neuen Album "The Christmas Present", das passend zur Weihnachtszeit erscheint, singen die beiden den Klassiker "Santa Baby". Wenn das mal kein Grund zur Freude ist!

Helene Fischer: Ihr großer Traum ist zerplatzt!

Über die Zusammenarbeit schwärmt Robbie in den höchsten Tönen. "Es war eine große Ehre für mich, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie ist einfach großartig", sagt er der Nachrichtenagentur "spot on ". Die beiden lernten sich vor über zehn Jahren bei einer Preisverleihung kennen. Die Chemie stimmt sofort. "Sie ist eine liebevolle und hinreißende Person. Sie ist seitdem nie ganz von meinem Radar verschwunden. Sie hat ein unglaubliches Talent", findet der Entertainer.

Robbie Williams spricht über die Zusammenarbeit

Für das Duett flog Helene dafür sogar extra nach London. "Wir haben uns auf allen Ebenen gut verstanden. Ich spreche zwar kein Deutsch, aber ich schaue mir ihre Live-Shows an. Ich finde es großartig, wie viel Energie und Aufwand sie in ihre Auftritte steckt. Sie ist sehr kreativ und arbeitet unglaublich hart. Viel härter als ich es zum Beispiel tue. Ihre Leidenschaft, ihre Passion und ihren Spaß an der Sache bewundere ich. Es war schön, ein wenig Zeit mir ihr im Studio zu verbringen", erzählt Robbie weiter. Mal sehen, wann wir den ersten Ausschnitt aus dem Song zu hören bekommen...

Ist Helene Fischer etwa schwanger? Die verdächtige Wölbung seht ihr im Video: