Helene Fischer: Juhu, eine kleine Helene! Süße Enthüllung in Hamburg

Wie die "BILD"-Zeitung jetzt berichtet, wohnen Helene und Thomas im Luxus-Hotel Fontenay direkt an der Alster. Auch mit dabei sind ihre Eltern, die sich rührend um Tochter Nala kümmern. Während Helene die Bühne rockte, spielten Oma und Opa mit ihr und und machten einen Spaziergang an der Alster. Laut dem Blatt waren die Fans, die vor dem Hotel warteten, direkt schockverliebt in das süße Mädchen. Die Kleine ist Helene wie aus dem Gesicht geschnitten. Vor allem die Augen und den Mund hat sie von ihrer Mutter geerbt. Wie süß!

