Helene Fischer: Juhu, endlich ein Baby!

„Kinder sind das Wunderbarste im Leben. Eines Tages werde auch ich Mama sein!“, hofft sie. Und jetzt könnte das Babyglück auf sie warten. Endlich! In der Vergangenheit gab es immer wieder Getuschel um Helene, ihren Akrobaten Thomas Seitel (36) und Ex Flori. Gefühle sind halt nicht kontrollierbar, das weiß auch die Hit-Königin. Doch jetzt scheint alles geklärt zu sein: Helene zieht in ihre Luxus-Villa am Ammersee – mit Thomas und ganz vielen Zukunftswünschen. Denn wie sagte der Zimmermann beim Richtfest so wunderbar: „Schöne Tage, ruhige Stunden und Kinderlachen sollen das Haus für euch zur Heimat machen“. Wenn alle Termine um ihr bald erscheinendes Album erledigt sind, könnte sie sich ihren großen Wunsch mit Thomas erfüllen. Vielleicht wirkt Helene auch wegen dieses Gedankens gerade so zufrieden.

