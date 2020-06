Helene Fischer: Juhu! Jetzt ist endlich raus

Doch die Corona-Krise könnte Helenes Comeback jetzt einen Strich durch die Rechnung machen. Denn in der Vergangenheit waren die Alben immer an eine große Tour gekoppelt. Doch Konzerte können momentan nicht stattfinden. Bis Ende August 2020 gibt es weiterhin ein Verbot von Groß-Events. Wann es wieder normal weitergehen kann, weiß keiner so genau. Gut möglich also, dass auch Helenes Album nach hinten verschoben wird. Die Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden...

Sex-Skandal um Helene! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: