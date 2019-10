Helene Fischer: Juhu! Jetzt ist es offiziell!

Lange Zeit war es still um ! In den letzten Monaten zog sich die Sängerin aus der Öffentlichkeit zurück und genoss mit ihrem neuen Lover Thomas Seitel ihre wohlverdiente Auszeit. Doch jetzt die Überraschung...

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Heimliche Treffen!

Helene feiert Comeback

Während sich Helene in der letzten Zeit eher bedeckt hielt, kündigte die Sängerin erst vor einigen Tagen an, dass sie einen Song mit herausbringen möchte. Auch einige Konzerte sind für das kommende Jahr wieder geplant. So will Helene scheinbar peu à peu ins Show-Business zurückkehren. Doch damit nicht genug! Wie nun enthüllt wurde, haben Helenes Fans nun erneut allen Grund zur Freude...

Helene überrascht ihre Fans

Wie nun bekannt gegeben wurde, hat Helene für ihre Weihnachts-Show niemand geringeres gewinnen können, als Kultulknudel . So berichtet der Comedian gegenüber dem Onlineauftritt von "Nordkurier": "Helene und ich kennen uns, ich weiß, dass sie meine Comedy mag." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Er wünscht sich dabei nichts mehr, als mit der Schlager-Queen ihren Tophit "Atemlos" zu performen. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht? Wir können gespannt sein...

Armer Florian! Diese Bilder sind erschütternd!