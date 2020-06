Obwohl Helene Fischer eigentlich auf eine riesige Fan-Base blicken kann, wurde die Beauty für ihre Auszeit von einigen ihrer Anhänger immer wieder via Instagram auf das Übelste beleidigt. So wetterte unter anderem ein wütender Follower unter ihrem letzten Post: "Nach meiner Meinung nach überheblich zum Erbrechen, dass es zum Lachen ist." Autsch! Definitiv harte Worte, die an Helene sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Doch wie es scheint, hat sich das Blatt mittlerweile wieder etwas gewandelt...