Helene Fischer: Kann Florians Liebe sie retten?

Das Leben der blonden Sirene ist gerade alles andere als perfekt. Zum einen weint sie bittere Tränen um ihren Freund Sascha Gaugel. Der Designer ist mit 46 Jahren überraschend an einem Herzleiden gestorben. Nun bleiben ihr nur noch die Erinnerungen an ihren geliebten Vertrauten, die hell im Dunkel der Trauer leuchten.

Auch beruflich läuft es derzeit gar nicht rund. Wie hatte sie sich auf das Duett mit ihrem Kollegen Josh Groban (39) gefreut! Zusammen das Lied "I'll Stand By You" zu singen war ein lang ersehnter Herzenswunsch. Es sollte sogar ein Schritt in Richtung Weltkarriere für sie sein, denn der gut aussehende US-Sänger hätte ihr in Hollywood manche Tür öffnen können. Doch nun der bittere Absturz! Der Song schaffte es noch nicht einmal unter die Top-100 der deutschen Single-Charts.