Helene Fischer: Karriere-Fiasko! Jetzt nehmen sogar ihre Mitarbeiter Reißaus

Helene Fischer braucht gerade Nerven so dick wie Drahtseile. Denn was die Ausnahmekünstlerin wirklich nicht leiden kann, ist, wenn ihre Fans darunter leiden müssen, dass etwas hinter den Kulissen schiefgeht. Doch genau dieser Albtraum scheint für die 38-Jährige gerade wahr zu werden. Denn mit dem verspäteten Auftakt ihrer neuen Tour scheinen auch die Mitarbeitenden der Sängerin Reißaus zu nehmen...

Wie "BILD" berichtet, wissen die Tour-Beteiligten die ungeplante Auszeit gut zu nutzen. Die Akrobatinnen Michelle Renee D. und Lais Camila sollen Berichten zufolge ihre Zwangspause in Thailand verbringen. Die Cirque-du-Soleil-Darstellerinnen folgen in das beliebte Urlaubsland, nachdem verkündet wurde, dass sich der Start der Tour verschiebt. Bei tropischem Klima lassen sich die Darstellerinnen als Touristinnen die Sonne auf den Bauch scheinen. Wer kann es ihnen verübeln!?! Denn in Deutschland sorgt noch immer anhaltendes graues Wetter und Regen für eher winterliche Gefühle.

Doch ob Chefin Helene Fischer so glücklich darüber ist, dass ihre Bühnenkünstlerinnen kurz vor Beginn ihres Konzert-Marathons ins Ausland fliegen? Eher fraglich...

