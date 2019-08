Helene Fischer: Kein Comeback in Sicht! Jetzt spricht sie Klartext!

Seit Anfang dieses Jahres ist es still um ! Die verkündete damals, dass sie sich für einige Monate eine Auszeit nehmen möchte. Viele ihrer Fans hofften darauf, dass sie spätestens Ende 2019 ihrer Schlagerkönigin wieder auf der großen Show-Bühne begrüßen dürfen. Doch jetzt das Traurige...

Florian Silbereisen: Noch ein Trennungs-Drama!

Helene Fischer spricht über Comeback

Obwohl Helene Fischer während ihrer Auszeit eigentlich keine Interviews gibt, stellt sie sich nun Frank Elstner, im Rahmen seiner " "-Sendung, Rede und Antwort. So erklärt sie über ihre Auszeit: "Ich kann mich erinnern, dass gerade nach 2012... das war der Wechsel, wo die Hallen auch immer größer wurden und ich auch das erste Mal gesundheitliche Probleme mit der Stimme und dann eine Krankheit bekam und ich das erste Mal Konzerte absagen musste.... das hat mich damals so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Weil ich so etwas noch nicht erlebt hatte. Ab da wusste ich: 'Ich muss ein bisschen was verändern. Ich muss mir danach Freiräume schaffen.'" Doch wann können ihre Fans mit einem Comeback der Beauty rechnen? Helene ergänzt: "Ich hab mir kein Limit gesetzt. Im Moment genieße ich es einfach, etwas raus zu sein." Oh je! Ihre Fans müssen sich also noch etwas gedulden. Vor allem die gemeinsame Zeit mit scheint Helene besonders gut zu tun...

Helene ist über beide Ohren verliebt

Eigentlich ist Helene dafür bekannt, dass sie sich so gut wie nie zu privaten Details aus ihrem Leben äußert. Umso schöner somit, dass sie bei eine Ausnahme macht und von ihrem Thomas schwärmt: "Er ist fürsorglich, er ist liebevoll. Er ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der mir das Leben aber auch - glaube ich - sehr leicht machen wird. Und, der (Mann, der) wundervoll ist zu mir und der, der genau passt. Und, wo ich mir alles vorstellen kann." Ehrliche Worte, die zeigen: Helene schwebt auf Wolke sieben!

Wann Helene wohl aus ihrer Auszeit zurück kehren wird? Wir können gespannt sein...

Armer ! Diese Bilder rühren zu Tränen!