Wer kennt es nicht? Da versucht man jahrelang ein Geheimnis für sich zu bewahren – und dann plaudert man es in einem schwachen Moment aus. So ist es jetzt Helene Fischer (34) gegangen.

In einem Radio-Interview verrät die Schlager-Königin: „Meine Eltern sind meine größten Fans überhaupt. Die beiden sind so zuckersüß!“ Fast bei jedem Konzert ihrer Tochter sitzen Papa Peter und Mama Maria im Publikum. Und spätestens wenn Helene dann das Lied „Du hast mich stark gemacht“ für die beiden singt, spielen sich rührende Szenen ab. Helene erzählt: „Dann umarmen sie sich, küssen sich. Das ist so zuckersüß, den beiden zuzugucken!“

Helene Fischer ist überglücklich

Und weiter: „Je älter ich werde, umso mehr genieße ich das!“ Ja, Helene weiß, dass sie sich glücklich schätzen kann. Allein 153 501 Ehen wurden 2017 geschieden. 15 Prozent der Paare waren über 26 Jahre verheiratet, so das Statistische Bundesamt. Doch Helenes Eltern sind auch nach über 30 Jahren noch fast so verliebt wie am ersten Tag.

Helene Fischer: Sensationelles Statement! Darauf haben alle gewartet!

Helene hat so viel von ihnen gelernt. Vor allem in Sachen Liebe. Immer ehrlich zu sein, einander zu vertrauen – und nicht gleich wegzulaufen, wenn es schwierig wird. Peter und Maria waren ihrer Tochter immer ein gutes Vorbild. Vor allem aber gute Ratgeber in allen Lebenslagen. „Ich kann mit ihnen eigentlich über alles sprechen. Sie sind sozusagen meine besten Freunde. Wir haben eine tolle Verbindung, ein tolles Verhältnis.“ Ohne Geheimnisse. Und vielleicht ist das ja auch des Rätsels Lösung, warum Helene und ihr Florian (37) seit zehn Jahren so glücklich miteinander sind – und es für immer seien werden. Trotz des stressigen Berufs. Trotz der wenigen Zeit, die sie füreinander haben...