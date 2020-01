Helene Fischer: Kinder-Sensation! Jetzt platzt es aus ihr heraus

In ihrer Weihnachtsshow stand die Schlagerkönigin mit süßen Kindern auf der Bühne. Es war nicht zu übersehen, dass Helene Fischer (35) diesen Auftritt ganz besonders genoss. Laut "Neue Post" fiel bereits bei den Aufzeichnungen in Düsseldorf auf: Nachwuchs ist ein Thema, das Helene wohl gerade sehr am Herzen liegt. Denn die Schlagerkönigin spricht auffallend oft davon. „Diese wundervollen Kinder“, schwärmt sie von den kleinen Gästen, mit denen sie in ihrer Show Disney-Lieder zum Besten gibt. „Mein Herz ist dahingeschmolzen.“

Von Sänger (35) ist Helene ganz begeistert: „Er hat das Herz einfach am rechten Fleck“ – weil er so toll mit Kindern umgehen kann. Und zur deutschitalienischen Sängerin Oonagh (29), die vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal Mutter wurde, sagt sie ganz beseelt: „Drück deine Kleine von mir, ich hoffe, dass ich sie auch bald mal kennenlernen darf.“

Helene Fischer ist im Baby-Fieber

Wenn man all das so hört und sieht, könnte man fast meinen, da wären Muttergefühle geweckt. Ist es nun endlich so weit? Fühlt sich Helene bereit, eine Familie zu gründen? „Eines Tages werde auch ich Mama sein. Kinder sind das Wundervollste!“, betonte Helene früher.

Mittlerweile ist sie schon seit über einem Jahr mit ihrer neuen Liebe (34) glücklich. „Er ist fürsorglich, liebevoll. Der Mann, der wundervoll zu mir ist und der genau passt. Mit ihm kann ich mir alles vorstellen“, flötete sie erst vor Kurzem. Vielleicht ja auch bald eine eigene kleine Familie...

Mit welchem verdächtigen Bäuchlein kürzlich überraschte, seht ihr im Video: