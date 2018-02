Helene Fischer: Schock-Statement! So schlecht geht es ihr wirklich

Schock für die Fans von Helene Fischer: Nachdem die Schlager-Queen bereits zwei Konzerte absagen musste, müssen jetzt weitere Auftritte gestrichen werden.

Am Dienstag und Mittwoch sind die ersten beiden Konzerte von Helene Fischer ausgefallen. Nun soll auch die Show am Freitag nicht stattfinden, wie der Veranstalter mitgeteilt hat. Grund sind gesundheitliche Probleme!

Helene Fischer sagt weiteres Konzert ab

„Leider muss auch das für heute geplante Konzert von Helene Fischer am 09.02. in der Mercedes-Benz Arena Berlin, aufgrund des anhaltenden akuten Infektes der Künstlerin, abgesagt werden. Aktuell wird versucht, auch für dieses Konzert einen Ersatztermin zu finden, und diesen kurzfristig bekanntzugeben“, heißt es in einem Statement auf ihrer Facebook-Seite.

Ob die Konzerte am Samstag und Sonntag stattfinden können, ist noch nicht klar: „Inwieweit die Konzerte am Samstag, 10.02.2018, und Sonntag, 11.02.2018, stattfinden können, wird schnellstmöglich bekannt gegeben“, so in der Mitteilung.

Die ersten beiden ausgefallenen Konzerte sollen am 10. Und 11. März nachgeholt werden. Die Ersatzkonzerte sollen bald bekanntgegeben werden.