Helene Fischer: Krasse Enthüllung! Jetzt packt ein Psychologe aus!

Nanu, was will uns Helene Fischer mit diesem düsteren Foto sagen? Ist sie nicht gut drauf? Fast wie eine Trauernde sitzt sie auf dem dunklen Pferd und ist ganz in Schwarz gekleidet. Das Foto postete sie auf Instagram, schrieb dazu: "Endlich hat die schönste Zeit des Jahres begonnen – auch wenn dieses Jahr irgendwie alles anders ist. Ein paar Dinge bleiben aber hoffentlich gleich..."