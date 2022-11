Helene Fischer: Krisen-Stimmung? Sie hat ihre Liebeskette abgelegt!

Denn genauso verschwunden wie die Kette ist auch Thomas selbst. Der Vater von Helenes Tochter hat sich quasi in Luft aufgelöst. Er wird zwar immer wieder erwähnt, aber er wurde seit Monaten nicht gesehen. "Ich habe meinen Seelenverwandten gefunden. Ich liebe dich", rief Helene bei ihrem Mega-Konzert in den Münchener Nachthimmel. Die Kameras zeigten ihn nicht. In der schon erwähnten Sendung von Florian erzählte der sogar, dass sein Rivale ja hinter der Bühne sei und auf das Kind aufpasse. Eingeblendet wurde er jedoch nicht.

Der Akrobat scheint sich vollkommen zurückgezogen zu haben. Doch wieso? Wird ihm der Trubel um seine Freundin zu viel? Erinnern wir uns an das einzige Interview, das der Luftakrobat gab und in dem er vieles als "belastend" empfand. "Ich habe lange mit mir gerungen, aber die Berichterstattung über uns, über mich, ist mittlerweile so massiv und belastend, dass ich mich dazu entschlossen habe, darüber zu sprechen und nicht alles auf mir sitzen zu lassen", erklärt er damals. Mittlerweile schweigt er. Etwa weil er genug von den vielen Schlagzeilen hat? Das weiß nur er...

