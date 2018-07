Helene Fischer: Kuschel-Foto mit anderem Mann aufgetaucht!

Huch, haben wir da etwa alles was verpasst? Erst kürzlich sorgte noch mit ihrer neuen Frisur für jede Menge Aufsehen. Die Schlagerkönigin ließ beim Friseur jede Menge von ihrer Haarpracht und überraschte ihre Fans mit einem sexy Long-Bob. Nun die nächste Sensation. Ein kürzlich aufgetauchtes Foto zeigt Helene nun, wie sie sich liebevoll an einen Mann schmiegt, welcher nicht ihr Langzeit-Freund Florian Silbereisen ist! Ein absoluter Hammer! Viele fragen sich besorgt: "Was hat es mit dem Foto auf sich?" und "Was wird Florian dazu sagen?" Hat er Grund zur Eifersucht?

Helene Fischer: Kopiert sie etwa diesen Star?

Helene Fischer: Sie kuschelt fremd

Obwohl Helene Fischer und Florian Silbereisen als das Traumpaar der deutschen Schlagerwelt gelten, sorgt nun ein aktueller Schnappschuss der Power-Frau für einigen Gesprächsstoff. Der Grund dafür: Helene ist auf einem Foto zu sehen, wie sie sich liebevoll an die Schulter eines Mannes kuschelt, der nicht ist. Auf den ersten Blick ein absoluter Schock, der bei ihren Anhängern einige Fragen aufwirft. Ein ein Fan äußert sogar: "Ein hübsches Paar..."

Wer dabei jedoch denkt, dass Helene bei diesem Schnappschuss ihren Florian eiskalt hintergehen würde, kann unbesorgt sein. Bei dem Mann an Helenes Seite handelt es sich nämlich um Schlagersänger Ben Zucker, der die Schlagerkönigin mit auf ihrer Stadion-Tournee begleitete. Ben postete das Foto auf seinem " "-Account, um seinen Fans zu zeigen, wie sehr er seine Zusammenarbeit mit Helene schätzt. Er kommentiert den Schnappschuss mit den Worten: "Helene Fischer! Danke Dir! Für dieses unfassbar megamäßige Erlebnis...und für diese einfach geile Zeit!" Das so viel Gefühl von seinen Followers nicht lange unbeachtet bleibt, ist klar!

Helene Fischer & Ben Zucker: Das Foto ist ein voller Erfolg!

Wie unter dem Bild von Ben deutlich wird, hat er mit seinem Post bei allen Helene-Ben-Fans voll ins Schwarze getroffen. So wird er für das Foto mit Komplimenten überschüttet. In den Kommentaren heißt es: "Ich war in Berlin dabei, es war Mega. Ich freue mich schon auf den Herbst in der Columbiahalle, ich bin dabei lieber Ben" sowie "Danke für das Mega Hammer Konzert in Frankfurt. Habt ihr fantastisch gemacht." Mehr Fan-Liebe geht echt nicht und Florian Silbereisen muss definitiv nicht eifersüchtig sein...