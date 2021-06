Helene Fischer: Liebes-Aus! Ihr Glück ist verloren

Ach, wie sie zu Beginn voneinander schwärmten! "Jetzt habe ich mich in eine wunderschöne, sehr erfolgreiche Frau verliebt und sie sich in mich", jubelte Thomas im Sommer 2019 laut "Das Neue". Und auch die sonst so schweigsame Helene betonte kurz darauf vor Freude strahlend, der Akrobat sei der Mann, "mit dem ich mir alles vorstellen kann."

Doch das war einmal! Seither ist das Paar nämlich mehr oder weniger untergetaucht. Kein Vergleich zu damals, als Helene noch mit Florian Silbereisen (39) glücklich war und ihre Gefühle auch mal zeigte. Hochzeit? Nachwuchs? Fehlanzeige, zumindest offiziell. Ob die Schlager-Queen und ihr Thomas überhaupt noch zusammen sind?

Nur das Liebesnest der beiden, ihre Luxus-Villa am Ammersee, scheint nach Jahren langsam fertig zu werden. Aber ein Rückschlag nach dem anderen zerstörte bislang den gemeinsamen Wohntraum regelmäßig aufs Neue. Es ist so traurig, wie Helene und Thomas das Glück Stück für Stück entgleitet...