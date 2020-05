Helene Fischer: Liebes-Drama! Eine andere Frau zerstört ihr Glück

Diese Frau verschwindet einfach nicht aus ihrem Leben: muss gerade mit ansehen, wie zur Zielscheibe eines weiblichen Fans wird. Eindeutige Nachrichten schickt sie an den Mann, mit dem Helene zehn Jahre lang zusammen war und der auch heute noch zu ihrem engsten Kreis gehört. In ihren Botschaften wird die Frau immer aufdringlicher… Doch Helene sind die Hände gebunden – und auch Florian sieht tatenlos zu.

Die Frau, um die es geht, ist keine Unbekannte: Sie heißt Leily H. und bezeichnet sich selbst als Geschäftsfrau. Sie mag teure Kleidung, Schmuck – und prominente Männer. Mit Vorliebe Vergebene … Männer wie Helenes Freund , dessen Nähe sie zuerst suchte und damit schon für den ersten Liebes-Zoff gesorgt haben dürfte – weil der Akrobat sich offenbar zunächst nicht gegen die offensive Anbaggerei des selbst ernannten wehrte. Doch Leily schaffte es nicht, bei Thomas zu landen. Sie suchte sich einfach ein neues Objekt der Begierde in Helenes Umfeld: Florian Silbereisen. Worauf es die Frau anlegt, ist klar: In einem Interview machte sie bereits deutlich, dass sie selbst mal reich und berühmt werden wolle. „Ich möchte irgendwann so bekannt sein, dass ich mich nicht mehr mit Vornamen vorstellen muss. Vor allem möchte ich mich nicht verstecken, ich will gesehen werden.“ Wie ginge das besser als an der Seite eines Mannes, der in der Öffentlichkeit steht?

Florian Silbereisen hat eine hartnäckige Verehrerin

Doch bislang schlugen Leilys Versuche fehl. Bei dem ehemaligen Boygroup-Star genauso wie bei Schauspieler Hardy Krüger jr. Während Benjamin sich damit begnügte, sie auf zu blockieren, fuhr Hardy schwerere Geschütze auf, um Leily aus seinem Leben zu bekommen. Er führte einen monatelangen Rechtsstreit mit ihr. Zu sehr fühlte er sich von ihr belästigt, erwirkte sogar ein Kontaktverbot. Leily hatte dagegen ernsthaft behauptet, dass sie und er eine Liebes beziehung geführt hätten und dass er sie sogar heiraten wollte.

Für die Münchnerin mit der blühenden Fantasie muss die Niederlage vor Gericht 2018 ein Schock gewesen sein. Den sie heute aber offenbar völlig vergessen hat. Wieder verehrt sie jetzt einen Promi-Mann, wieder gibt sie Vollgas, frei nach dem Motto: Irgendeiner muss doch mal anbeißen! Den neu eröffneten Instagram-Account von Florian Silbereisen flutet Leily regelrecht mit Annäherungsversuchen. „Enjoy Darling“, steht da unter einem der Schnappschüsse, die den Schlagerstar zeigen. Unter anderen „Du bist auch lecker“ und „Baby, traust du dich, noch mal selbst eine Story zu posten?“ Eins der Bilder kommentierte Leily vielsagend mit „Ich glaube, es geht schon wieder los“. Was geht da wieder los? Das Martyrium, das Hardy Krüger jr. erlebt haben muss? Oder noch schlimmer…

Helene Fischer sorgt sich um ihren Ex-Freund

Leilys unermüdliche Bemühungen sind auch Floris wachsamer Community negativ aufgefallen. Einige seiner treuesten Anhänger versuchen sogar, ihn vor der „Promi-Jägerin“ zu warnen, und fordern sie ganz direkt auf, Florian in Ruhe zu lassen. Ohne Erfolg: Der Text-Terror geht ungebremst weiter. Flori selbst hat noch nicht reagiert, blockierte Leily aber auch nicht. Manchmal ist Ignorieren ja die beste Methode, um aufdringliche Verehrerinnen abzuwehren.

Wie soll das jetzt weitergehen? Diese Frage stellt sich sicher auch Helene Fischer, die den ganzen Leily-Stress ja gerade erst mit Thomas durchmachen musste. Schließlich steht sie Florian auch nach der Trennung noch sehr nahe. „Wir sind und bleiben beste Freunde“, sagt er. „Wir telefonieren fast täglich.“ Vielleicht haben sie sich dabei auch schon über Leily ausgetauscht. Überlegt, wie man sie endlich stoppen kann. Doch bis eine Antwort gefunden ist, bleibt Leily, scheint zu warten, zu hoffen – und auch Helene nicht mehr loszulassen…

