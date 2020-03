Helene Fischer: Liebes-Drama! Lässt Thomas sie in der größten Not im Stich!

Gleich und gleich gesellt sich gern. Doch wenn zwei die gleichen Eigenschaften und Ziele haben, kann das auch schnell Gift für die eigene Beziehung werden. ist fleißig, ehrgeizig und perfektionistisch. Sie war einmal eine von vielen und ist heute unser Schlager-Superstar! Auch ihr Partner hoffte einst auf den ganz großen Erfolg.

Der Sport war für den heutigen Berufs-Akrobaten schon immer extrem wichtig, er turnte sogar für die Bundesliga. „Ich habe von internationalen Wettkämpfen geträumt!“, erinnert er sich in einem Interview. Der Hesse hat jeden Tag trainiert – und es bis an die Seite von Helene Fischer geschafft. Erst nur beruflich auf Tournee, heute leben sie auch als Liebespaar zusammen. Doch das könnte sich bald ändern! Denn Thomas bekommt ein verlockendes Angebot aus den USA. Lässt er seine Helene in den schweren Corona-Zeiten im Stich?

Muss Helene Fischer auf ihren Thomas verzichten?

Jetzt, in der größten Not, in der auch sie sich bestimmt um ihre Familie und die anderen Mitmenschen sorgt? Fakt ist: Als Akrobat auf weltberühmten Bühnen wie in Las Vegas sein Können zeigen zu dürfen, ist ein absoluter Ritterschlag! "Das Neue Blatt" hatte Kontakt mit den Verantwortlichen vom „Cirque du Soleil“ in Amerika. Sie zeigen großes Interesse an Seitel: „Wir würden uns sehr freuen, seinen Lebenslauf, sein Material (ein Bewerbungsvideo, Anm. der Red.) zu bekommen. Er kann es uns online hochladen. Wenn er für eine Rolle ausgesucht wird, kontaktieren wir ihn sofort.“

Wow, was für ein Angebot, um endlich aus Helenes Schatten zu treten! Dass er bisher nur als Anhängsel der Multi-Millionärin gilt, scheint ihn zu stören: „Ich habe einen eigenen Namen, bin eine eigenständige Person und habe selbst etwas zu sagen. Wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe!“ Klingt ganz so, als würde er sich selbstverwirklichen wollen – als Showstar in den USA? So weit weg? Die nächste Zeit wird es zeigen...

