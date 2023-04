Helene Fischer: Liebes-Eiszeit? Die Bilder sprechen Bände

Es sind erschreckende Szenen, die sich da auf offener Straße abspielen. Zwischen Helene und Thomas scheint jede Nähe verloren gegangen zu sein. Statt nebeneinander herzulaufen, geht Helene mit ihrem Handy am Ohr voran. Ihr Gesicht wirkt angespannt, sie scheint vertieft in ein Gespräch zu sein – Thomas dagegen scheint sie gerade nicht sehr viel zu sagen zu haben. Wie er da mit Abstand hinter ihr läuft, wirkt er eher wie ein Angestellter und nicht wie ihre große Liebe.

Dabei bräuchte Helene jetzt, in dieser schwierigen Situation, einen starken Partner an ihrer Seite. Sie musste ihre große Tournee verschieben, hat ihre Angestellten sogar in den Urlaub geschickt. Thomas dürfte das kennen. Früher, als Akrobat, war er auch auf der Bühne stets im Hintergrund, während alle Augen auf Megastar Helene gerichtet waren. Liegen nicht nur an diesem Tag, sondern überhaupt Welten zwischen den beiden? Lange Zeit dachte man, sie wären mit Tochter Nala eine kleine glückliche Familie. Helene beschrieb Thomas sogar als ihren Seelenverwandten. "Also ich kann sagen, dass ich glücklicher denn je bin. Mein Privatleben, da ist alles wunderschön", schwärmte sie noch vor einigen Monaten. Und er verriet: "Wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe." Doch davon ist in diesem Moment leider so gar nichts mehr zu sehen.

Die schönsten Outfits der Schlager-Queen haben wir im Video für dich zusammengefasst: