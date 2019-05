Das Liebes-Chaos um (34), Ex (37) und ihren Freund Thomas Seitel (34) geht in eine neue Runde. Plötzlich gibt es Spekulationen um ein Baby. Mit einer Schwangerschaft würde sie Florian ein zweites Mal das Herz brechen.

So rar sich Helene Fischer zurzeit musikalisch macht – in der Beziehung mit Thomas geht es mit Riesen-Schritten voran. Nach diversen Liebes-Urlauben (von Südtirol bis nach Südafrika) geht’s nun in der Heimat ans Eingemachte. Helene war endlich im südhessischen Eppertshausen, wo Thomas’ Vater Günter und Opa Artur (90) wohnen. Vorstellungs-Runde bei der Verwandtschaft, Teil eins, also. Und auch Teil zwei ist schon absolviert: das Bekanntmachen des Luftakrobaten und Tänzers mit Helenes Eltern Maria (61) und Peter Fischer (65). Spaziergänger erwischten Thomas und die Fischers am bayerischen Ammersee, dort, wo das neue Liebesnest errichtet wird. In dem 365-Quadratmeter-Haus wäre jedenfalls Platz für eine große Familie.

Helene Fischer wünscht sich ein Baby

Helene Fischer wird ja im August 35, die biologische Uhr tickt. Und sie selbst sagte schon 2017 bei einem Konzert in München: „Eines Tages werde ich Mama sein!“

Helene Fischer: Radikaler Schlussstrich! Steht sie vor einem Scherbenhaufen?

Damals war sie noch mit Florian Silbereisen zusammen. Ein Baby mit ihm blieb ein unerfüllter Traum. Jetzt, da dank ihrer Auszeit der berufliche Stress weggefallen ist, könnte Helene den Traum endlich wahr machen – mit Thomas! Ein Liebes-Schock für ihren Ex-Freund Florian. Immer wieder schwärmte der Moderator von Kindern, wie er etwa an Weihnachten seine 13 Nichten und Neffen verwöhnt.

Dass Helene dieses Glück womöglich mit einem anderen erfahren darf, muss ihn tief treffen…