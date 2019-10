Das Fest der Liebe ist für manch frische Beziehung auch eine Zeit der Bewährung. Halten die Gefühle, was sie im ersten Verliebtheit versprachen? Bei Helene Fischer (35) muss man sich die Frage stellen: Ist mit ihrem (34) nach einem Jahr schon wieder alles aus? Denn sie zelebriert ihr Weihnachts-Glück überraschenderweise mit einem Anderen!

Ob der Luftakrobat sich die schöne Zweisamkeit mit seiner so vorgestellt hat? Statt der groß angekündigten Auszeit fürs Private überrascht die Schlager-Queen immer wieder mit Privat-Konzerten und anderen Projekten – selbst in der Adventszeit! Nicht nur ihre Weihnachts-Show im (25.12.) sorgt da für jede Menge Trubel in der stillen Zeit. Jetzt hat Helene ein weiteres Eisen im Feuer: ein Duett mit Superstar Robbie Williams (45)! Die zwei singen auf seiner neuen CD „The Christmas Present“ das Lied „Santa Baby“. Live präsentiert er das Album am 16. Dezember bei einem großen Konzert in London – viele Fans erwarten da einen Überraschungs-Auftritt von Helene.

Gelingt Helene Fischer der internationale Durchbruch?

Der Sänger selbst schwärmt ja total von der Blondine. „Sie ist unglaublich. Eine sehr liebe Person. Es macht Spaß, Zeit mit ihr zu verbringen!“ Immerhin ließ der Engländer Helene Fischer zu den CD-Aufnahmen extra einfliegen, während andere hochkarätige Duett-Kollegen wie (74) ihre Gesangsteile in separaten Studios produzierten!

Helene Fischer: Geheimnis gelüftet! Jetzt sollen es alle wissen

Und dank Robbie könnte Helene sogar erstmals auf einem Nummer-1-Album in England vertreten sein – was wäre ein schöneres Weihnachtsgeschenk? Für Thomas Seitel muss das ein Stich ins Herz sein. Denn seit er an ihrer Seite ist, geht es beruflich mit ihr bergab. Höchste Zeit, eine Entscheidung zu treffen!

