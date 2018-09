Helene Fischer: Liebesbrief aufgetaucht! Hier öffnet sie ihr Herz!

Erst kürzlich begeisterte ihre treuen Anhänger mit ihrem Sommerpausen-Comeback und heizte ihre Fans bei ihren Konzerten wieder ordentlich ein. Nun die nächste Freuden-Botschaft!

Helene Fischer: Keine Geheimnisse mehr! Sie bestätigt süße Neuigkeit!

Helene Fischer: Rührende Liebeserklärung!

Helene Fischer und ihre Konzerte sind mittlerweile absolut Kult! Egal wo die auftritt, die Fan-Begeisterung ist ihr sicher. Dabei stehen neben Helenes Gesangstalent, auch die akrobatischen Höchstleistungen der Schlagerkönigin stets im Mittelpunkt ihres legendären Bühnen-Spektakels. Das Helene dies allerdings nicht alleine schafft, sondern sich ebenfalls auf die Unterstützung ihres Teams verlassen muss, ist klar. Wie dankbar Helene ihrer Crew dafür ist, bringt die Beauty nun in einem emotionalen Liebesbrief zum Ausdruck...

Helene Fischer: "Ich war emotional einfach noch zu aufgewühlt"

In einem rührenden " "-Post lässt Helene nun die Gefühls-Bombe platzen. So postet sie: "Ein Liebesbrief an meine Tourfamily..., es hat ein paar Tage gedauert bis ich mich nun endlich zu Wort melde, ich war emotional einfach noch zu aufgewühlt nach unserem letzten Konzert in ARNHEIM, um klare Gedanken zu fassen. Ich möchte, dass ihr wisst wie magisch und einzigartig diese Reise für mich mit euch war... 87 Shows in einem Jahr, 73 davon mit einer Show, die mich persönlich auf mein nächstes Level gebracht hat, 1,3 Millionen Menschen mit denen wir Glücksmomente geteilt haben und dabei unsere Spuren hinterlassen haben. Nur mit EUCH und durch EUCH war das möglich! Ich war jeden Abend so stolz auf die Bühne zu gehen, weil ich wusste, dass wir etwas Einmaliges präsentieren. Ihr habt mich eure Energie, euer Talent, eure Leidenschaft, eure Professionalität, eure Liebe, euren Spaß, aber auch eure Verantwortung, euren Respekt und Ernsthaftigkeit gegenüber dieser Show immer spüren lassen (...)." Welch emotionale Beichte! Das solche wundervollen Worte von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleiben, ist klar....

Helene Fischer: Ihre Fans sind hin und weg!

Wie unter dem Post von Helene deutlich wird, hat sie mit ihrer Botschaft bei ihren treuen Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie Helenes Beitrag mit Kommentaren wie: "Liebe Helene, das hast du wunderschön geschrieben, wir sind dir unendlich dankbar für diese tollen Konzerte." sowie "Danke für deine lieben Worte Helene. Du und dein Team habt in diesem Jahr Geschichte geschrieben. Vielen Dank für die tollen Konzerte. Ich wünsche Dir liebe Helene, privat und beruflich alles Gute." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!