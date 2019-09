Helene Fischer: Liebescomeback mit Florian! Jetzt ist es raus

Der Blick ins Grüne, ein Leben am See und in den Bergen: In den zehn Jahren ihrer Beziehung sehnten sich Helene Fischer (35) und (38) nach einem Zuhause in der Natur. Doch der gemeinsame Traum platzte Ende letzten Jahres, als sich das Paar trennte – scheinbar! Denn nun berichtet ein Freund Unglaubliches!

Ein Insider packt aus!

Ein österreichischer Makler unterstützte die beiden bei der Haussuche. Nicht nur Florian, auch Helene war dabei bei der Besichtigung von Immobilien „Ich habe mit Herrn Silbereisen und damals noch mit Frau Fischer viele Objekte angeschaut. Er hat überall gesucht, in Bayern, in unserer Region…“, erklärt er. Das Paar kaufte sich zunächst ein Haus in Bayern. Doch Österreich blieb auch weiterhin ein Sehnsuchtsort für sie. Ausgerechnet dort hat Flori sich nun den gemeinsamen Traum erfüllt! Im Ort Tiefgraben, der idyllisch zwischen dem Mondsee und dem Irrsee liegt, hat der Entertainer eine moderne Villa erworben, sich mit den Nachbarn bereits angefreundet und sogar schon einheimische Musiker zu sich ins neue Domizil eingeladen. „Die Stadt Salzburg ist sehr nah, daher haben sich viele Leute aus Deutschland in der Region angesiedelt“, verrät der Makler gegenübr "WOCHE HEUTE".

Mit Florian Silbereisen war alles so viel einfacher

Helene zieht es immer wieder in die Gegend, in der Florian nun ohne sie wohnt. Im letzten Herbst machte sie nur wenige Kilometer vom Mondsee entfernt Urlaub. Am malerischen Ammersee ging sie wandern, wurde im dortigen Hotel Häupl gesehen. Eine friedliche Idylle – im Gegensatz zu ihrem eigenen Bauprojekt in Bayern. Bei dem Bauvorhaben mit ihrem neuen Freund (34) gibt es immer wieder Probleme, die Nachbarn sind zunehmend genervt. Wie schön war es da doch früher, als mit Florian alles in ruhigen Bahnen verlief…! Es wäre ihr nicht zu verdenken, wenn sie Sehnsucht nach einem Liebes-Comeback mit dem Ex hätte…