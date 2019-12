Helene Fischer: Liebeserklärung von einem anderen Mann! Herber Schlag für Thomas!

Oh je! Dieses Liebes-Geständnis sorgt in der Beziehung von Helene Fischer und Thomas Seitel sicherlich für jede Menge Trubel...

An Weihnachten feiert mit ihrer Weihnachts-Show ihr großes Comeback! Für ihre Fans eine absolute Sensation! Doch damit nicht genug! Helene sorgt nun auch mit einem Liebes-Hammer für jede Menge Aufsehen...

Florian Silbereisen: Süße Beichte! Er hat sein neues Glück gefunden!

Helene Fischer heizt ihren Fans ordentlich ein

Während Helene Fischer in diesem Jahr ihre Auszeit in vollen Zügen genoss, lässt sie es pünktlich zu Weihnachten wieder ordentlich krachen. So zeichnete die Schlagerkönigin erst kürzlich ihre Weihnachts-Show auf und sorgte damit bei ihren Fans für ordentlich Herzklopfen. Für die Show, welche am 25.12.2019 um 20:15 ausgestrahlt werden soll, lud die eine Reihe von hochkarätigen Gästen in die Messehalle Düsseldorf ein. Neben Schlagerlegenden wie und Roland Kaiser, sind auch Entertainmentstars wie , , Martina Hill, oder Hunziker mit von der Partei. So berichtet es nun zumindest "Bild". Einem der Gäste hat Helene den Kopf scheinbar jedoch ganz besonders verdreht...

Zuckersüße Liebesbeichte an Helene

Auch Nick Carter, bekannt als Boyband-Mitglied der " ", erweist Helene Fischer bei ihrer Gala die Ehre. Dass es die Schlagerkönigin dem einstigen Herzensbrecher jedoch ganz besonders angetan hat, zeigt nun einer seiner jüngsten Posts. So kommentiert der Sänger zu einem Bild von sich und Helene: "Ich liebe dich". Hoppla! Was wohl Helenes Freund zu diesem Liebes-Post sagen wird? Bleibt somit nur zu hoffen, dass das Foto nicht für dicke Luft im Hause Fischer-Seitel sorgt...

