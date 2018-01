Helene Fischer: Mieses Spiel! Sie wurde durch eine andere Frau ersetzt

Wenn man Helene Fischer (33) für sein Produkt als Testimonial gewonnen hat, kann so gut wie nichts mehr schiefgehen. Allerdings sollte man die Schlagersängerin vorher um Erlaubnis dafür bitten. Ein Autohaus hat dies versäumt...

Winkend steht eine Frau vor einem Auto. Vor ihrem Kopf: ein Pappschild mit dem Gesicht von Helene Fischer. Sie flötet: „Hi! Ich bin Helene, und ich wollte euch zu meinem Konzert in Oberhausen einladen! Alles, was ihr dafür tun müsst, ist vorbeizukommen …“ Das Autohaus erweckt damit den Eindruck, als wolle Helene die Kunden persönlich zum Besuch des Autohauses oder sogar Kauf eines Wagens animieren. Hinzu kommt: Für jede ausgewählte Tageszulassung bekommt man zwei Helene-Fischer-Tickets für die Liveshow in Oberhausen gratis dazu.

Helene Fischer wusste von nichts

Doch weiß die Sängerin eigentlich, dass ein Autohaus in der Rhein-Ruhr-Region mit ihrem Gesicht wirbt? Als "Closer" beim Management der Blondine nachfragt, reagiert man irritiert. Aufschluss gibt hingegen ein Telefonat mit dem Autohaus. Auf die Frage, ob Helene vor dem Dreh des Werbespots um Erlaubnis gebeten wurde, antwortet ein Mitarbeiter: „Nein! Warum auch? Wir haben uns lediglich etwas Besonderes für den Clip einfallen lassen und wollen unseren Kunden mit der speziellen Zugabe in Form der Helene-Tickets danken!“

Helene Fischer: Hinterhältig betrogen!

Ungefragte Werbung mit einem berühmten Gesicht ist laut Gesetz allerdings in der Regel verboten, da dadurch das Persönlichkeitsrecht des Prominenten verletzt wird. Und: Normalerweise wird ein Werbe-Testimonial dafür bezahlt.

Helene ist ein beliebter Werbe-Star

Helene Fischer ist als eine der erfolgreichsten Sängerinnen Europas begehrt bei Werbepartnern, und sie hat auch grundsätzlich kein Problem damit, ihr Gesicht und ihren Namen zur Verfügung zu stellen. So wirbt sie seit 2013 für den Konzern Meggle. Im gleichen Jahr zog sie einen Deal mit Garnier an Land und war die Repräsentantin für „Nutrisse“. Es folgten Werbeverträge mit Douglas, Volkswagen und zuletzt Tchibo.

Allerdings sucht sich die Sängerin ihre Werbepartner genau aus, wie sie mal in einem Interview verriet: „Ich muss dahinterstehen, und ich muss sagen können: ‚Hey, das ist was Tolles. Das ist eine gute Sache, für die ich einfach einstehe.‘“ Ob das in diesem Fall zutrifft? Das ist zumindest fraglich.

