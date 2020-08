Helene Fischer: Mord-Drohungen! Rechtsradikale haben die Sängerin im Visier

Doch wie geht es Helene mit diesen furchtbaren Hassnachrichten? In den letzten Monaten, seit sie sich in ihrer Bühnenpause befindet, ist es erstaunlich ruhig um sie geworden. Weil sie Zeit mit ihrer Familie verbringen will. Aber auch weil ihr die brutalen Drohungen Angst machen? Es wäre verständlich.

Ein Glück, dass die Sängerin in dieser Zeit nicht alleine ist. Ihr Liebster Thomas Seitel (35) ist immer an ihrer Seite. Er ist ein starker Mann, ihr Beschützer. Auch auf den Rückhalt von Ex-Partner Florian Silbereisen (38) kann sich Helene verlassen. Sie sind nach wie vor gute Freunde und einander sehr verbunden. Hoffentlich kann er ihr ein Gefühl von Sicherheit geben.