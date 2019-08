Heruntergelassene Rollläden, verriegelte Türen, verwaiste Grundstücke. Wie "Neue Post" berichtet, soll es an den Wohnorten von verlassen und unbewohnt wirken. In Wiesbaden, wo Helene viele Jahre lebte, ist alles verschlossen. Auch auf ihrer Baustelle im Kreis Starnberg (Bayern) wurde sie lange nicht gesehen. Und in Hamburg, wo sie eine schicke Wohnung haben soll, hat die Sängerin seit Wochen keiner mehr angetroffen. Es scheint, als sei sie spurlos verschwunden.

Und auch im Internet gab es in den letzten sechs Monaten kaum persönliche Nachrichten von ihr. Dabei meldete die Sängerin sich sonst regelmäßig bei ihren Fans. Im laufen nur Aufzeichnungen vergangener Konzerte. Helene hat sich zurückgezogen. Was ist bloß los?

Wo steckt Helene Fischer?

Wollte sie nach ihrem 35. Geburtstag, den sie gerade feierte, noch einmal ausbrechen? Hat Helene ihre Koffer gepackt, um mit ihrer neuen Liebe (34) abseits vom Trubel über die gemeinsame Zukunft nachzudenken?

Helene Fischer: Trennungs-Schock!

Schon einmal zog es die Künstlerin während ihrer freien Zeit weit weg, auf einen anderen Kontinent. Da reiste sie mit Thomas nach Südafrika. Sie mischten sich unter Touristen, machten eine Bootstour. Genossen die Zeit im wunderschönen Kapstadt. In der Stadt, die unter Deutschen als Hochzeitsparadies gilt, weil man sich vor traumhafter Kulisse ganz vertraulich das Jawort geben kann.

Hat Helene und Thomas all das bei ihrem letzten Besuch etwa so gut gefallen, dass sie dorthin zurückwollten? „Ich (…) werde mir auch bewusst ein bisschen Zeit nehmen, um einfach mal in mich hineinzuhorchen“, kündigte der Superstar vor einer Weile an. Und es scheint, als hätte sie diesen Vorsatz nun in die Tat umgesetzt!

Mit diesen traurigen Worten verabschiedete sich Helene Fischer von ihren Fans: