Helene Fischer: Nach Unfall - diese Bilder schockieren die Fans

Auf Instagram verkündete Helene Fischer nun die freudigen Neuigkeiten - die Helene Fischer Show ist zurück! Die Aufzeichnungen werden am 01. und 02. Dezember 2023 in der Messehalle in Düsseldorf stattfinden und Fans dürfen hautnah dabei sein. Doch für einige ihrer Anhänger werden diese Jubel-News zur Nebensache. Sie sind in Sorge um die Sängerin - der Clip, der die 39-Jährige in Nahaufnahme zeigt, scheint ihre Anhänger zu schockieren.