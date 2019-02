Helene Fischer: Nackt-Skandal um ihren neuen Freund Thomas Seitel

Reddit this

Wenn man sein Herz verschenkt und die Gefühle übersprudeln, ist der Verstand oft machtlos. Wie gut kennt Helene Fischer (34) den Mann, den sie in ihr Leben gelassen hat, wirklich? Für die Sängerin ist Thomas Seitel (34) der Held, dem sie ihr Leben bei halsbrecherischen Akrobatik-Nummern in die Hände gelegt hat. Der Traum, in den sie sich verliebte.

Trennung nach 3 Monaten?

Zieht sie jetzt etwa wieder den Stecker? Denn Helene muss sich fragen: Kennt sie auch den , der immer alles getan hat, um in der Öffentlichkeit zu stehen? Für einen Fernsehbeitrag stopfte er massenweise Burger in sich hinein. Kennt sie den Thomas Seitel, der sich auf vielen Fotos halb nackt zeigt? Sogar ihre Fans sind nicht mehr überzeugt, dass dieser Thomas Seitel der richtige Mann für Helene ist...

Helene Fischer: Traurige Worte! Ihre Fans sind in großer Sorge!

Nackt-Skandal um Thomas Seitel

Der neueste Skandal: Im Internet gibt es Seiten, die alte Fotos von ihm ausfindig machen, um sich darüber lustig zu machen. "Dem Heini ist aber auch gar nichts peinlich" oder "Ich frag mich langsam, wo der Typ entlaufen ist", lauten nur einige der fiesen Kommentare. Und: "Florian hat im kleinen Fingernagel mehr Anstand, Ehre und Charakter als der Seitel in seinem gesamten Körper." Ja, Florian… Mit ihm war alles so einfach. Doch Helene hat sich nun einmal entschieden – gegen Flori und für Thomas. Für den Mann, der hoffentlich kein falsches Spiel mit ihr spielt...

